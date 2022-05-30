Оккупанты понесли серьезные потери.

В ходе удачного наступления украинских войск российские войска отошли от Николаевки в Херсонской области.

Об это сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понёс потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ продолжают успешное контрнаступление в Запорожской и Херсонской областях.

Потери России в Украине

За минувшие сутки защитники Украины ликвидировали 200 оккупантов. Общие потери российских войск уже составили примерно 30 тысяч 350 человек, сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины. Кроме того, украинские воины уничтожили:

танков - 1349 единиц,

боевых бронированных машин - 3282,

артиллерийских систем - 643,

РСЗО - 205,

средства ПВО - 93,

самолетов - 207,

вертолетов - 174.

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