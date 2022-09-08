Недавно США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят косплексы NASAMS.

Чтобы усилить систему противовоздушной обороны (ПВО), на данный момент для Украины более приоритетным было бы получение в достаточных количествах переносных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и комплексов на базе ракет ПЗРК, таких как Avenger и NASAMS.

Такое мнение высказал директор крупнейшего благотворительного фонда Украины "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью 24 каналу.

"Насыщение ими позволило бы закрыть критические вопросы и потребности. Уже потом, в будущем, через 5, 7, 10 лет мы могли бы говорить о более мощных системах", – отметил он. Видео дня

Говоря о более мощных системах, волонтер имел в виду комплексы Patriot. Их он назвал "одним из элементов общей системы ПВО":

"Он полагается на кучу других составляющих, в частности на самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, на другие системы, которые будут перехватывать цели на малых высотах. Это обширная система обучения, логистики, сплошного радиолокационного поля, пассивной радиолокации, активной радиолокации и так далее".

Что касается комплексов NASAMS, Чмут акцентировал, что это не одна пусковая, на которой размещено некоторое количество ракет, а целая система:

"Это система иногда с несколькими десятками машин, которые должны работать как единый механизм, как единое целое. А для раскрытия полного потенциала таких систем у вас должно быть несколько. Они должны усиливать и дополнять друг друга, и только тогда оно может дать гарантированный статистический результат".

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят косплексы NASAMS.

Сообщалось. что две батареи зенитных ракетных комплексов NASAMS с ракетами к ним, которые США передадут Украине в рамках нового пакета военной помощи для усиления системы противовоздушной обороны (ПВО), смогут прикрыть максимум два объекта.

Вас также могут заинтересовать новости: