"Сейчас США ускорились с изготовлением ракет для Тайваня и очевидно, что с NASAMS, со всеми батареями для нас, тоже ускорятся", - считает Иван Киричевский.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский прокомментировал сроки поставок систем ПВО NASAMS для Украины от США.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"С одной стороны выглядит, что мы будем два года ждать NASAMS, все восемь комплектов. С другой стороны, форма контракта по которой Америка заключила заказ на поставку восьми батарей NASAMS для нас предполагает, что этот контракт будет выполнен скрыто и по ускоренному сроку", - сказал эксперт.

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Киричевский добавил, что вскоре будут поставлены первые батареи NASAMS.

"Сейчас США ускорились с изготовлением ракет для Тайваня и очевидно, что с NASAMS, со всеми батареями для нас, тоже ускорятся. В пунктах прописано, что первые две батареи придут в первую очередь. В ближайшие один-два месяца можем на это надеяться", - отметил Киричевский.

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