Украинскими защитниками уничтожены три полевых склада боеприпасов на Херсонщине.

ВСУ на юге Украины парными авианалетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгино и Давыдова Брода.

Об этом сообщается в сводке ОК "Пивдень" в Facebook.

"Уже известно, что вражеская армия укоротилась на 27 рашистов, зенитно-ракетный комплекс "Тор", самоходную гаубицу "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники", - сказано в сообщении.

Также были уничтожены три полевых склада боеприпасов на Херсонщине. Результаты ударов доразведываются.

"В Херсонском и Скадовском районах враг продолжал воздушную разведку по выявлению позиций и намерений наших подразделений. За что и был лишен двух беспилотных аппаратов", - проинформировали там.

Как сообщал УНИАН, вооруженные силы Украины освободили поселок Потемкино на Херсонщине, в вещах мертвых российских десантников были ценные вещи, которые они силой отобрали у украинских граждан.

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