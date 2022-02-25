Мост через реку Ирпень возле села Демидов взорван.

Колонна вражеских танков и техники движется от Иванкова к Киеву.

Передает корреспондент УНИАН.

Из-за того, что мост возле села Демидов взорван, колонна движется в направлении Гостомеля.

Кроме этого, в Киеве объявлена воздушная угроза. Об этом сообщается в Telegram-канале КГГА.

"Внимание, это не учебная тревога! Объявлена воздушная угроза! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!"- говорится в сообщении.

Напоминается, что все станции метрополитена во время тревоги доступны для людей как укрытие в любое время суток.

Как сообщал УНИАН, российские войска, которые наступают на Киев из зоны отчуждения, ВСУ остановили возле пгт Иванков. "В сторону Киева движутся российские танки, но возле Иванкова завязался бой. Украинские силы подрвали мост, чтобы остановить колонну РФ", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: