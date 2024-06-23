По словам Евгения Дикого, перелома можно достичь уже осенью этого года, "и после этого через год-два мы их добьем".

Украина уже в ближайшее время может переломить ход событий на фронте, а впоследствии и закончить войну. Таким мнением поделился военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире "24 Канала".

"Конечно, конец Путина и разгром его армии - это дело далеко не сегодняшнее и не завтрашнее. Однако этим летом у нас наконец появился шанс на именно такое развитие событий. Именно на перелом в ходе войны. Перелом, который, по моей оценке, если мы очень поднапряжемся - мы можем его достичь уже осенью этого года. И после этого за год-два мы их добьем, а не наоборот - они нас. И этот шанс на перелом Россия очень сильно почувствовала", - пояснил Дикий.

Он также пояснил, что Россия понимает наступление проблем, и именно с этим связаны слова Путина о готовности к переговорам в случае, если Украина отдаст четыре области.

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"Это заявления человека, который понял, что время вот-вот начнет снова работать против него. Сюда ложится и это его заявление о выводе войск из четырех областей, после чего они будут готовы вести против нас переговоры. Здесь надо понимать нашего врага, он всегда был очень хорош в одном - во время очень плохой игры держать покерфейс, очень дерзко блефовать", - сказал Дикий.

Ветеран АТО также добавил, что в Кремле никто на самом деле не рассчитывает, что Украина отдаст без боя России Запорожье, правый берег Херсонщины или неоккупированные территории Донецкой или Луганской областей. Однако таким образом РФ пытается "торговаться с Западом", давая сигнал о готовности к замораживанию конфликта. По словам эксперта, России это нужно, поскольку сейчас она не может производить необходимое количество вооружения и техники для ведения боевых действий.

"Они много выпускают, больше, чем вся Европа вместе по боеприпасам, например. Они перевели свою оборонку на три смены. Однако они уже вышли на свой максимум. Выпускать еще больше они не способны. А то, что они сейчас выпускают - не покрывает даже потерь на фронте. И каждый месяц у них растет эта разница. Также они видят парад заявлений западных стран о разрешениях бить по территории России... Они видят, что у нас меняется подход к мобилизации... Россияне умеют складывать 2+2, они понимают, что вот-вот, в масштабе месяца-трех, ситуация для них может произойти как осенью 2022 года, когда каждый день приближал нашу победу. И отсюда это завуалированное заявление о заморозке конфликта", - отметил Дикий.

Российско-украинская война: важные новости

По информации The Times, украинские разработчики создают беспилотники, способные во время боя "разговаривать" друг с другом и сражаться "роем", как одна команда. Такие дроны, в частности, могут атаковать цели без вмешательства человека.

Между тем Financial Times заявили, что уже через год на фронте может появиться недорогое оружие, способное уничтожать сразу несколько беспилотников, выводя из строя их электронику. Сейчас это оружие проходит тестирование среди британских военных.

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