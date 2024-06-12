Алферов не знает наверняка, от чего начнет распадаться Российская Федерация.

Историк и офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Алферов заявил, что для него распад Российской Федерации будет победой.

"Я об этом сказал в первые дни полномасштабного вторжения у себя на ютубе. Потому что теперь россияне идут с лозунгами "деды воевали", завтра будет полная капитуляция России, а послезавтра - через 5-6 лет - подрастет поколение детей уничтоженных здесь оккупантов, которые снова пойдут на нас с лозунгами "отцы воевали"", - сказал он в интервью "Укринформу".

По его словам, надо осознать, что если эта война даже завтра закончится победой Украины и выходом на границу, она будет продолжена через некоторое время.

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"Потому что, когда Россия настаивает на переговорах и перемирии, мы должны знать, что она вооружается. Исключительно распад Российской Федерации, исключительно внутренняя гражданская война заставит их подписать любые документы с нами, что было не один раз в истории. Когда им плохо, они не способны проявлять свою агрессию извне, потому что надо усмирять Чечню или еще что-то", - считает он.

Алферов не знает наверняка, от чего начнет распадаться Российская Федерация.

"Нам неизвестно, но мы знаем точно, что она распадается уже в течение последних 100 лет, начиная от русской революции и продолжая распадом СССР. Распад Российской Федерации - это дело очень короткого периода времени", - добавил историк.

Что будет после смерти Путина - мнение историка

Сергей Плохий, доктор исторических наук, профессор и директор Украинского научного института Гарвардского университета считает, что после смерти Владимира Путина изолированная Россия будет иметь очень сложный период времени, где дезинтеграция может стать частью этой истории.

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