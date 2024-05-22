Жюльен Байю выразил решительную поддержку Украине.

Депутат Национальной ассамблеи Франции Жюльен Байю заявил, что в его стране считают, что Европа должна оценить угрозы, которые представляет для нее Россия. По его словам, необходимо, чтобы Путин убрался из Украины, включая Крым. Об этом французский политик сказал в интервью "РБК-Украина".

Байю подчеркнул, что Европе и Франции необходимо четко понять экзистенциальные угрозы, которые может представлять режим президента РФ Владимира Путина.

Депутат считает, что главной целью сейчас является поддержка Украины для ее победы в войне. Он добавил, что в течение последних месяцев в публичном пространстве преимущественно речь шла о помощи Украине, чтобы она не проиграла, однако это имеет другой смысл.

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"Нам нужна глобальная победа. Нам нужна чистая победа. Нам нужно, чтобы Путин остался не при деле, а Россия - убралась из Украины, включая Крым, очевидно", - подчеркнул Байю.

Также он отметил, что Россия является самой большой угрозой миру в Европе за 50 лет. А из-за того, что НАТО расширяется, виноват только сам Путин.

"НАТО почти умерло, и единственный человек, который несет ответственность за вступление Швеции или Финляндии в НАТО - Путин", - сказал политик.

НАТО и Украина - последние новости

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны НАТО не должны бояться, что отправка войск в Украину для обучения украинских защитников может втянуть альянс в войну с РФ. По ее словам, если оккупанты будут атаковать учебный персонал, это не приведет к автоматическому срабатыванию статьи 5 НАТО о взаимной обороне.

"Я не могу представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто прислал своих людей, скажут: "Это пятая статья. Давайте... бомбить Россию". Это не так. Это не автоматически. Поэтому эти страхи необоснованны. Если вы посылаете своих людей помогать украинцам... вы знаете, что в стране война, и вы идете в зону риска. Поэтому вы рискуете", - отметила Каллас.

В свою очередь российский посол в Великобритании заявил, что Соединенное Королевство является фактическим участником войны в Украине. По его словам, Москва считает Великобританию стороной войны, ведь та поставляет Украине вооружение и делится разведывательными данными в режиме реального времени.

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