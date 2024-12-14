'Я знаю, о чем говорю': Гордон заявил, что война завершится до конца года

Журналист убежден, что ВСУ выйдут на рубежи, фиксированные перед полномасштабным вторжением России.

Украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон поделился собственным прогнозом относительно завершения войны.

Как заявил Гордон во время разговора с журналистом Славой Вардой в пятницу, 13 декабря, война России против Украины якобы завершится уже до конца текущего года. По убеждению журналиста, оккупанты отойдут на рубежи до большого вторжения.

"Я вполне уверен, что горячая фаза войны завершится до конца года... Речь идет о выходе Украины на границы 23 февраля 2022 года (день перед полномасштабным вторжением РФ - УНИАН). Сейчас мне скажут: "Ну, ты и дал!". Нет, я просто знаю, о чем я говорю. И на другое руководство Украины не согласится", - заявил Гордон.

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Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, подполковник, офицер ВВС США Джахара Матисек с позывным "Фрэнки" считает, что война в Украине может продолжаться еще в течение трех лет.

Ранее посол Литвы при НАТО Дейвидас Матульонис отметил, что для отправки западных войск в Украину не требуется разрешение всех членов Альянса. В то же время он добавил, что пока отправка таких войск в Украину является "только идеей".

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна обеспечит наше государство всем необходимым, чтобыукраинцы смогли воевать против РФ в 2025 году. По его словам, G7 и ее партнеры "настроены на то", чтобы у Украины были деньги, вооружение и силы для противостояния российским оккупантам.

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