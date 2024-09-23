Сазонов предполагает, что переговоры о завершении войны будут в следующем году, а не в 2026 году.

В 2025 году война в Украине может закончиться, потому что Россия будет иметь критические проблемы с военным потенциалом, считает военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Об этом он сказал в эфире Ранок.LIVE.

"Считаю, что в 2025 году война как-то завершится, потому что Россия в конце 25-го года будет иметь критический период и по количеству снарядов, танков, всего БК на складах. Северная Корея - не бесконечная (в вопросе передачи РФ вооружения - УНИАН). И по личному составу уже у них проблемы. Есть вопросы с набором на контракты. Уже не хватает (бойцов)", - сказал Сазонов.

По его словам, возможно, в 2025 году будут переговоры, которые "чем-то завершатся", а не в 2026 году.

Видео дня

"Я к западным прогнозам отношусь достаточно осторожно, потому что там были прогнозы, что мы за 3 месяца падем. А возможно, эта война затянется на годы, будет вялой, как 16-17 годы: позиционные бои, нанесение ударов по тылу, летают дроны, летают ракеты", - отметил Сазонов.

Война в Украине - перспектива переговоров с РФ

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сейчас прибыл в США для проведения важных встреч по завершению войны в Украине. В Конгрессе США, кандидатам в президенты Соединенных Штатов, а также лидерам стран-партнеров Украины Зеленский презентует план победы Украины. По словам главы государства, дальнейший ход войны в Украине решается этой осенью.

Украина неоднократно заявляла о намерении провести второй саммит мира, который, по словам Зеленского, должен поставить точку в войне. Он подчеркивает, что этот мир должен быть таким, чтобы не было заморозки войны и не было манипуляций международным правом.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, комментируя войну в Украине выразил мнение, что в конце 2025-го и в 2026-м ее трудности и вызовы станут "более глубокими и суровыми". По словам Лемми, что Украина и ее западные союзники обсуждают потребности ВСУ за пределами просто удержания текущей линии фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: