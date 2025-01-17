Появятся ли северокорейские военные на других направлениях фронта, зависит от успехов РФ в войне.

Почти 12 тысяч северокорейских солдат, которых лидер КНДР Ким Чен Ын отправил на войну против Украины, должны были компенсировать большие потери РФ. По мнению руководителя программ по безопасности центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, этой компенсации по сравнению с ежедневными потерями россиян может хватить лишь на две недели.

"Россияне в последнее время несут более значительные потери, чем рассчитывали в предыдущие месяцы. И соответственно у них возникают проблемы в целом с мобилизационными резервами. Я уже не говорю об оперативных и стратегических резервах", - сказал Лакийчук в эфире телемарафона.

Он пояснил, что расчет мобилизационной потребности делается в привязке к соответствующему аналогичному периоду. Например, при формировании потребностей на январь 2025 года рассматриваются потери за январь 2024 года, плюс потребность в некоторых новых формированиях. Однако, вражеские потери в начале прошлого года составляли 600-800 человек в сутки, а за последние 4-5 месяцев они значительно увеличились - до 1,6-1,7 тысячи. То есть, планирование резервов противника значительно отличается от реальных потребностей.

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"Выделка между этими цифрами и составляет ежедневную разницу между мобилизационными ресурсами и мобилизационными потребностями России. Поэтому РФ выискивает резервы, где только может. Если бы могла, то давно привлекла белорусскую армию, но ... Лукашенко понимает, что силовики - единственное, что у него есть, на что он может опереться в своем государстве, поэтому не отдает их Путину", - сказал специалист.

Он добавил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может себе позволить отправить на войну солдат:

"Вот откуда первые 12 тысяч северных корейцев на войне с Украиной. Будут ли это последние 12 тысяч - будет зависеть от того, какие они понесут потери на чужой для них войне".

Эксперт подчеркнул, что 12 тысяч солдат, с одной стороны, - это большое число, с другой, в масштабах украинско-российской войны, - нет. Как пояснил Лакийчук, военная группировка РФ на севере сейчас составляет, по подсчетам Генштаба ВСУ, 70-80 тыс. солдат, из которых где-то 10 тысяч - северные корейцы.

"Потери россиян составляют ежедневно 1,5 тыс. То есть, корейцы компенсируют две недели российских потерь", - подчеркнул аналитик.

По его мнению, если привлечение солдат КНДР для Москвы будет удачным, они могут появиться и на других направлениях фронта.

"Наша задача сделать так, чтобы этот "пробный шар" стал поражением. То есть, в зависимости от того, как будут утилизироваться северокорейские оккупанты на Курщине, зависит и то, появятся ли они под Покровском, Константиновкой, возле Запорожья и т.д.", - подчеркнул Лакийчук.

Он пояснил, что на лидера КНДР больше всего может повлиять именно провальное участие его военных на "чужой войне", потому что диктаторам свойственно избегать неудачных проектов.

Участие солдат КНДР в войне в Украине

Напомним, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр назвал военное участие КНДР в войне в Украине "стратегической ошибкой", отметив "неэффективность" использования солдат КНДР российской армией.

Он подчеркнул, что "около трети из примерно 11 000 северокорейских солдат, отправленных в Курскую область России, были ранены или убиты", отметив, что координация между российскими и северокорейскими войсками "практически отсутствует".

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