Бауэр отметил, что координация между российскими и северокорейскими войсками "практически отсутствует".

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр назвал военное участие Северной Кореи в войне в Украине "стратегической ошибкой", отметив "неэффективность" использования солдат КНДР российской армией. Как сообщает агентство Anadolu, об этом он заявил на пресс-конференции после встречи министров обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе.

Так, он отметил, что "около трети из примерно 11 000 северокорейских солдат, отправленных в Курскую область России, были ранены или убиты", отметив, что координация между российскими и северокорейскими войсками "практически отсутствует".

Он отметил, что солдаты КНДР в Курской области используются "не очень эффективно" из-за языкоойя проблемы. Кроме того, отметил адмирал НАТО, северокорейские войска также не использовались русскими на "очень выгодных позициях".

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Бауэр подчеркнул, что КНДР открыто поставляет оружие России, и Россия также поставляет оружие КНДР, добавив, что "это создает проблему не только для Южной Кореи, но и для Соединенных Штатов, чьи войска размещены на Корейском полуострове".

"Это огромная перемена, что Северная Корея, самая изолированная страна в мире, вдруг стала игроком... что они находятся в Европе и сражаются за русских. Это означает, что Индо-Тихоокеанский регион внезапно оказался связан с европейским театром военных действий таким образом, о котором никто не думал. Это имеет огромные последствия", - добавил он.

Бауэр также подчеркнул, что за вовлечение солдат КНДР в войну в Украине ответственна не только Россия, но и Китай, критикуя позицию Пекина.

"Хотя Китай не поставляет оружие напрямую, он активно поддерживает российский военно-промышленный комплекс… Для Китая неприемлемо поддерживать хорошие отношения с Западом и поддерживать устав ООН, одновременно разжигая войну, которая идет в Европе", заявил топ-чиновник НАТО.

Солдаты КНДР в войне в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Курской области были убиты или ранены 3800 северокорейских военнослужащих.

По оценкам аналитиков ISW, учитывая такие темпы потерь, все северокорейские соглдаты будут убиты или ранены до середины апреля 2025 года.

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