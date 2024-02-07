По предварительным данным, это были северокорейские ракеты HVASON 11ga (KN-23).

Две из пяти ракет, которыми российские оккупанты наносили удар по Харькову 7 февраля, по предварительным данным, северокорейского производства. Об этом заявил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

"Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, - северокорейского производства", - заявил он.

По словам Болвинова, металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны.

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"Предварительные выводы специалистов - это северокорейские ракеты HVASON 11ga (KN-23)", - отметил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области.

Атака России 7 февраля - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 7 февраля Россия снова совершила массированную атаку по Украине. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что силами ПВО было уничтожено 44 цели: 29 боеголовок и 15 БПЛА.

Он заявил, что во время воздушной атаки 7 февраля Россия применила 64 средства воздушного нападения. Наши силы ПВО сбили: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крылатые ракеты "Калибр"; 15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. в противостоянии террору РФ участвовала истребительная авиация Украины, зенитные ракетные войска и мобильные группы сил ПВО.

В результате ракетного удара в Киеве погибло 4 человека, 40 получили ранения. На Харьковщине, по информации ОВА, зафиксированы попадания в Слободском районе. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

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