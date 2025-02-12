Кличко передал на передовую почти 600 дронов, передвижные автомастерские и военное снаряжение

Мэр отметил, что передал 241 бригаде ТрО, 63 бригаде ВСУ и 12 бригаде НГУ беспилотники и оборудование, приобретенное за внебюджетные средства.

Мэр Киева Виталий Кличко передал двум бригадам ТрО Киева большую партию дронов от столичной громады. Кроме того, еще двум бригадам он передал важное оборудование, приобретенное за внебюджетные средства. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня от громады столицы передал бойцам на фронт очередную партию помощи. Еще около 600 БпЛА. В частности, военным 241-й отдельной бригады ТрО г. Киева отправили на передовую 350 Mavic 3Е и 50 Mavic 3Т. Бойцам 112-й отдельной бригады ТрО столицы – 150 Mavic 3Е и 20 Mavic 3Т", - написал Виталий Кличко.

Он также отметил, что передал 241 бригаде ТрО, 63 бригаде ВСУ и 12 бригаде НГУ беспилотники и оборудование, приобретенное за внебюджетные средства.

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"В качестве благотворительной помощи отправили бойцам 63-й бригады ВСУ, 241-й отдельной бригады ТрО г. Киева (206 батальон) и 12-й бригады НГУ "Азов" 100 fpv-дронов, 5 Mavic 3Т, 10 систем РЭБ, 3 Starlink, 2 передвижных автомастерских, каски, тактические очки и лекарства", - перечислил Кличко.

Мэр подчеркнул, что Киев продолжает помогать защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за внебюджетные средства. И напомнил, что в этом году Киевсовет уже направил 5 млрд грн на программу "Защитник Киева" для поддержки военных.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев выделил из своего бюджета на помощь защитникам около 10 миллиардов гривень. Это самая большая сумма среди всех регионов.