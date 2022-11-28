Военные уже сделали свои выводы.

Если у оккупантов будет возможность, они попытаются еще раз пойти на Киев. Однако военные уже сделали выводы, а городская власть помогает им во всем, чтобы события февраля не повторились. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью"РБК-Украина".

"Киев – это сердце страны, символ страны, ее столица. Он был и остается целью агрессора. И если у них будет возможность, они обязательно будут стараться идти на Киев. Я никого не пугаю, но к этому нужно быть готовым. Военные сделали выводы. Мы также контролируем действия, помогаем всем, чем можем, чтобы то, что произошло в феврале, не повторилось", - заявил Виталий Кличко, отвечая на вопрос о рисках нового наступления на Киев.

Кличко также подчеркнул, что Путину все еще нужна вся Украина, а не какие-то отдельные ее территории. И он уйдет настолько далеко, насколько ему позволят.

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"Кое-кто в Украине и среди западных партнеров делал большую ошибку, когда говорил, что Путин успокоится после аннексии Крыма, якобы ему этого будет достаточно, что он доволен и бьет себя в грудь как великий "собиратель русских земель". Некоторые говорили, что он будет доволен Донецком и Луганском. Но ему нужны мы все, ему нужна вся Украина. Нашим зарубежным партнерам я говорю, что Путин зайдет настолько далеко, насколько мы позволим ему это сделать", - подчеркнул Кличко.