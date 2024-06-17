Екатерина отметила, что вернется со временем, но сейчас принимает решение прекратить службу.

Защитница Мариуполя Екатерина Полищук "Пташка" объявила о прекращении службы в 59 ОМПБр. Сейчас военнослужащая нуждается в тишине.

О своем решении "Пташка" сообщила в Facebook. Екатерина отметила, что из-за ряда непреодолимых обстоятельств и событий, она вынуждена прекратить сотрудничество с 59 ОМПБр и свою службу в этой бригаде.

"Одна из важнейших новостей (и преимуществ для меня, как добровольца старого образца) из-за ряда непреодолимых обстоятельств и событий, я вынуждена прекратить сотрудничество с 59 ОМПБр и свою службу в этой бригаде. С благодарностью и уважением прощаюсь с этими замечательными людьми. И пока нахожусь в изоляции. Много контента от меня не будет. Будет что-то от души. Мне так надо. Рассчитываю на ваше понимание", - отметила Екатерина.

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"Пташка" добавила, что ей сейчас нужна тишина, однако она обещает вернуться.

"Спасибо за 14 месяцев плодотворной работы, новую военную профессию, терпение, понимание и настоящую любовь, которой так не хватало мне, в которую я уже не верила. Не потому, что я "Пташка". А потому что я - это я. Вы - лучшее, что могло произойти со мной в такой трудный период. Пусть это будет заслуженный отпуск, самоизоляция или как вы сами это назовете. Я скоро вернусь. Но пока мне нужна тишина", - добавила она.

Что известно о Екатерине Полищук

Впервые о "Пташке" услышали весной 2022 года, когда в соцсетях распространили видео с ее участием. На кадрах Екатерина в подвалах "Азовстали" пела песни ОУН-УПА. Этим видео защитница пыталась привлечь внимание к раненым людям в Мариуполе.

Девушка училась на музыканта, но с 2021 года служила парамедиком в "Госпитальерах". В первый день полномасштабного вторжения Полищук отправилась в Мариуполь, где помогала гарнизону "Азовстали". Ее, как и других военных, взяли в плен российские оккупанты. После возвращения, защитница продолжает приближать победу Украины и помогает военным. Кроме того, она пишет стихи и играет на бандуре.

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