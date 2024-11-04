По мнению авторов, целью должно быть сохранение Украины как независимой, суверенной и экономически жизнеспособной страны.

Перспектива проигрыша Украины в войне - или прекращения ее статуса по-настоящему независимой страны, вышедшей из-под влияния России - нанесло бы серьезный удар по международному порядку и европейской безопасности. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

По мнению журналистов, это увеличило бы риск со стороны России для других частей Европы, ослабило бы доверие Запада и стало бы сигналом для Китая (и, возможно, Северной Кореи), что у Запада может не быть возможностей и решимости, необходимых для отражения агрессии.

"Это ослабило бы норму против завоевания. И это, конечно, было бы ужасно для украинского народа", - добавили там.

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Отмечается, что есть альтернативная стратегия как для бессрочной войны, так и для "поражения Киева", которая подразумевает продолжение поддержки Западом Украины и противостояние России. Там добавили:

"Но это также требует прямого разговора с руководством Украины наряду с ограниченными стимулами для Москвы. В основе такой обновленной стратегии лежит более скромное определение победы, но такое, которое по-прежнему защищает фундаментальные интересы Запада и Украины, одновременно лишая Путина многих из его военных целей".

По мнению авторов, целью должно быть сохранение Украины как независимой, суверенной и экономически жизнеспособной страны.

"Она должна быть свободна в выборе своей политической системы и руководства. Страна также должна иметь возможность свободно перевооружаться и содержать армию любого размера, вступать в Европейский союз и принимать обязательства по безопасности от внешних сил. Ей необходимо иметь экономический доступ к Черному морю", - отмечается в статье.

Журналисты пишут, что Украине не требуется 100 процентов своей территории для достижения этих целей.

"Но что же тогда ему нужно? Прежде всего, прекращение войны. Эта цель не требует постоянного урегулирования, которое решает все вопросы, разделяющие Россию и Украину. Действительно, на данном этапе этого не должно быть, поскольку любое чрезмерно амбициозное дипломатическое начинание наверняка потерпит неудачу. Вместо этого стране сейчас нужно временное прекращение боевых действий, которое в значительной степени отражает текущие реалии на местах", - сказано в материале.

По мнению экспертов, чтобы добиться этого, Соединенные Штаты и их партнеры в Европе должны инициировать диалог с Украиной. Цель состоит в том, чтобы убедить ее лидеров принять это более скромное определение победы. Они пояснили:

"Они должны сказать Киеву, что нельзя ожидать продолжения поддержки Запада на нынешнем уровне или около него без нее. Но они также должны дать твердое обещание сделать все возможное, чтобы обеспечить Украину оружием на долгий срок. Основная часть этого оружия будет предоставлена ​​при условии, что оно будет использоваться в оборонительных целях, но некоторые системы с большей дальностью действия могут быть использованы Украиной против военных и экономических целей в России. Целью будет сигнал Москве, что она не одержит верх на поле боя сейчас или в будущем и что она заплатит высокую цену за попытку. Дополнительные пряники для Украины, скорее всего, будут найдены в экономической сфере".

Отмечается, что дипломатия будет проходить в два этапа. Первый этап будет направлен на достижение прекращения огня либо вдоль текущих линий фронта, либо с ограниченными корректировками, с буферной зоной, разделяющей двух главных участников. Это положит конец кровопролитию и позволит Украине восстановиться и не потребует от страны отказа или компромисса по любым из ее юридических или политических претензий, когда дело дойдет до границ.

Аналитики считают, что второй этап дипломатии начнется сразу после завершения первого этапа.

"Эта вторая фаза будет гораздо более продолжительной - возможно, продлится десятилетия, пока в России не появится постпутинское руководство, заинтересованное в реинтеграции страны в Запад. Она будет решать дополнительные вопросы, включая то, что часто называют вопросами окончательного статуса. Эта фаза может включать территориальные передачи в обоих направлениях и определенную степень автономии для жителей Крыма и востока Украины. Она также будет включать создание гарантии безопасности для Украины, хотя история таких гарантий неоднозначна. В идеале эта гарантия будет включать членство в НАТО для Киева. Но коалиция желающих, включая США, могла бы предложить Украине залог безопасности, если члены НАТО не захотят принимать Украину", - сказано в статье.

Журналисты уверены, что первая фаза этой дипломатической инициативы поможет сохранить независимость Украины и позволит ей начать восстановление.

"Но даже если она будет отклонена, инициатива должна облегчить мобилизацию дальнейшей военной и экономической поддержки Украины. Она подчеркнет, что на самом деле именно амбиции Путина, а не Зеленского, стоят на пути прекращения боевых действий. В любом случае Украина будет в лучшем положении, чем сейчас", - добавили они.

Война в Украине - ситуация на фронте

На Кураховском направлении фронта в Донецкой области продолжаются интенсивные бои - как механизированные, так и пехотные.Об этом рассказал и.о. пресс-офицера 33-й ОМБр Назар Войтенков.

Как отмечает защитник, у оккупантов есть огромный человеческий ресурс, много техники и снарядов. Российское командование использует все это, чтобы достигать своих планов.

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