Над разборкой завалов и обезвреживанием взрывоопасных предметов до сих пор работают спасатели.

Ситуация в Киеве остается контролируемой, но в городе все еще существует угроза авиационных и ракетных ударов.

Об этом говорится в сообщении главы Киевской областной военной администрации Николая Жирнова.

"В Киев прибывают жители. Основные усилия всех служб направлены на обеспечение жизнедеятельности города, восстановлению повреждений в результате авиационных и ракетных ударов противника", - сообщил он.

Над разборкой завалов и обезвреживанием взрывоопасных предметов до сих пор работают спасатели.

"За время полномасштабной российской агрессии подразделениями ГСЧС обнаружено, изъято и уничтожено 866 взрывоопасных предметов, в том числе 2 авиационные бомбы, обследовано и очищено территорию площадью 14,25 га. Проводятся мероприятия по подготовке к обороне города, в том числе над улучшением укрытий для жителей", - говорится в сообщении.

Для обеспечения своевременного информирования населения, а также надежной связи к интернету уже подключено 815 укрытий.

"В условиях особого периода на территории столицы продолжают работать промышленные предприятия. Заведения питания продолжают выдавать около 55 тысяч горячих обедов ежедневно для людей, которые в этом нуждаются, а также военных. Осуществляются мероприятия по разблокированию улиц города и улучшению сообщения внутри столицы. Блокпосты продолжаются оптимизироваться чтобы разгрузить город", - отметил он.

Также для комфортного передвижения граждан общественный транспорт нормализует свою работу.

"По "красной" линии метро движение осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Лесная". По "синей" – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки". Движение по "зеленой" линии осуществляется между станциями "Сырец" и "Красный хутор". Работают пересадочные узлы "Дворец спорта" – "Площадь Льва Толстого" и "Золотые ворота"-"Театральная". Без остановки поезда следуют через станции: "Майдан Независимости", "Кловская", "Крещатик", "Днепр"," Гидропарк", - сообщил он.

Ориентировочный интервал движения по всем линиям – 10-15 минут. Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 06:30 до 20:00. Кроме того, подземные станции метрополитена круглосуточно работают как укрытие для населения.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве повреждены более 100 домов.

Вас также могут заинтересовать новости: