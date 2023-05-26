Всего пакет помощи содержит 21 тысячу единиц стрелкового оружия и 2,4 млн патронов.

Канада в ближайшие недели завершит доставку около пяти тысяч единиц стрелкового оружия и миллиона патронов из пакета военной помощи, объявленного в апреле, сообщает Укринформ.

"Доставка объявленного в апреле пакета помощи со стрелковым оружием и боеприпасами происходит по графику. Пулеметы, штурмовые винтовки, наборы для чистки и магазины уже были доставлены в Украину, а 1 миллион патронов калибра 5,56 мм и 4800 автоматов должны прибыть в течение ближайших недель", - говорится в сообщении.

Всего пакет помощи содержит 21 тысячу единиц стрелкового оружия и 2,4 млн патронов.

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Как сообщалось, о выделении Украине этого пакета оборонной помощи Джастин Трюдо объявил во время визита в Канаду премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Война новости - позиция Канады

Канада с первых дней полномасштабного вторжения России поддерживает Украину оружием и финансами. Кроме того, страна вместе с другими государствами Запада ввела против агрессора экономические санкции.

Недавно правительство Канады объявило о готовности помочь Украине с обучением пилотов на истребителях F-16.

К примеру, 16 апреля стало известно, что Украина получит от Канады конфискованное российское имущество. В частности, речь идет о самолете Ан-124"Руслан".

О крайнем пакете помощи $29 млн Канада объявила 21 апреля. Этот пакет будет включать 40 снайперских винтовок, 16 радиостанций и вклад в фонд НАТО для помощи ВСУ. Винтовки и боеприпасы поставит канадская компания Prairie Gun Works, а радиостанции для сопровождения танка Leopard 2 - компания L3Harris Technologies.

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