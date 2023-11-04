Сейчас в районе Авдеевки присутствуют несколько отдельных стрелковых бригад оккупантов.

Российские оккупационные войска продолжают стягивать большие ресурсы под Авдеевку Донецкой области. Для Сил обороны это сейчас самый горячий и опасный участок фронта.

Об этом заявил в эфире телеканала "Эспрессо" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, сейчас в районе Авдеевки присутствуют несколько отдельных стрелковых бригад оккупантов – речь идет о "довольно серьезном потенциале".

"Если 10 октября мы говорили, что противник начинает наступательные действия и задействует ресурс 1-го армейского корпуса, также тогда использовалась 20-я, 150-я мотострелковые дивизии из состава 8-й общевойсковой армии РФ. А спустя почти полторы-две недели уже речь шла, что фактически вся 2-я общевойсковая армия РФ находится возле Авдеевки. Там сейчас есть 15-я, 21-я и 30-я отдельные стрелковые бригады (ОСБр), то есть довольно серьезный потенциал", – пояснил Коваленко.

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Также эксперт добавил, что сейчас на том направлении находится и 55-я ОСБр из состава 41-й общевойсковой армии РФ. Россияне накопили там ресурса больше, чем стягивали для штурмов Бахмута.

"Россияне продолжают стягивать под Авдеевку достаточно серьезный ресурс. Для них это фетиш, такие вот они маниакальные фетишисты насчет Авдеевки. И в общем, если мы рассматриваем протяженность фронта, то у Авдеевки сейчас накоплен россиянами ресурс даже вдвое больше по своим возможностям, чем было у Бахмута. Это сейчас самый горячий и опасный участок фронта именно для Сил обороны", – констатировал Александр Коваленко.

Война в Украине: важные новости

В течение суток, 4 ноября, россияне пытались вернуть позиции возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что на фронте произошло 71 боевое столкновение.

В то же время оккупанты не прекращают обстреливать украинские города. Так, РФ ударила по Полтавщине. Обломки ракеты повредили несколько жилых домов в Миргородском район, погибла женщина. Также известно о нескольких пострадавших, среди которых двое детей.

Также россияне атаковали Днепр. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил о "прилете" в области.

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