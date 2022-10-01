Эксперт уверен, что мост должен быть обязательно уничтожен.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал еще один способ уничтожения Крымского моста.

Свое мнение по этому поводу он высказал на YouТube, реагируя на предложенный пользователем способ уничтожения моста.

Способ заключался в том, чтобы обычное судно при прохождении под мостом на ходу отклонилось и обрушило пролет моста.

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"Для такой операции должен быть мотивирован, как минимум, капитан судна, старший помощник, старший механик. Знаю несколько хороших капитанов лично, уверен, что есть много желающих стать одним из героев этой войны и хотя бы предпринять такую попытку", – отметил пользователь.

"Я за то, чтобы мост был разрушен. И я думаю, что его надо будет разрушить, потому что без разрушения Керченского моста… можно его просто вывести из строя, как мостовой пролёт. Надо прекратить поставки техники и вооружений через эту артерию, иначе нам будет крайне тяжело освободить наши территории, особенно полуостров Крым", – ответил Жданов.

Напомним, военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что ВСУ могут уже в 2022 году зайти во временно оккупированный Крым.

Справка. Как известно, 18 марта 2014 года Путин объявил о присоединении Крыма к РФ якобы в результате так называемого "референдума о статусе Крыма" 16 марта 2014 года.

Начало оккупации Крыма Россией положили блокада и захват стратегических объектов полуострова и воинских частей ВСУ подразделениями российской армии в некоторых случаях под прикрытием так называемых "зеленых человечков".