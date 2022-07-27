Подоляк отреагировал на очередной успех ВСУ на Херсонщине.

Советник руководителя Офиса президента Украины прокомментировал очередные удары ВСУ по Антоновскому мосту возле Херсона, который является стратегически важным для российских оккупантов.

У себя в Twitter Подоляк в связи с выводом моста из строя дал россиянам два совета.

"Редкая птица вылетит из середины Днепра. Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством ru-ПВО, что перехватывает ua-ракеты, но от реальности не убежишь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или покинуть Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть", - написал он.

Удары по Антоновскому мосту

Напомним, что ночью в оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы. Сообщалось об успешной атаке ВСУ по Антоновскому мосту. Позже филигранные удары по мосту подтвердили в ВСУ.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля, украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

23 июля ВСУ "с хирургической точностью" попали в Дарьевский мост через Ингулец в Херсонской области. По состоянию на 25 июля ВСУ уже взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в области.