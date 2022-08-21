Журналисты отмечают, что с отказниками в российской армии особо не церемонятся, просто отправляют в изолятор.

Спустя почти полгода после вторжения России в Украину количество тех, кто отказывается принимать участие в боевых действиях, растет. Согласно подсчетам российского издания "Верстка", 1800 российских военных уже отказались воевать на территории Украины. Командование любыми способами пытается вернуть их на фронт, прибегая к моральному и физическому давлению.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, нехватка еды, вооружения, бесконечные боевые потери, абсолютно недружественная встреча со стороны украинцев подталкивают военных к решению уйти из армии.

С отказниками в российской армии особо не церемонятся, просто отправляют в изолятор. С начала июля российских военных, которые отказались воевать в Украине, стали свозить в так называемый центр отказников в городе Брянка Луганской области. Там на солдат давили, требую возвращаться в строй, их охраняли боевики ЧВК "Вагнера".

Российский 33-летний десантник Павел Филантьев стал известным после того, как покинул фронт и опубликовал автобиографическую повесть "ZOV". Он участвовал в штурме Херсона, он резко критиковал российское армейское командование и называл вторжение в Украину бессмысленным и преступным, писал о мародерстве и нехватке обезболивающих в полевых госпиталях. Сегодня Филаньев покинул Россию.

"Вопрос в достаточно плохих условиях, в том числе для личного состава, и отсутствие ротации. И бездарное командование, которое фактически посылает в "мясорубку" значительные людские массы", - говорит адвокат Николай Полозов.

О том, что российские военные полностью деморализованы, говорят и в украинском Генштабе ВСУ.

Сегодня принудительно мобилизация проходит в "ЛДНР", а также в аннексированном Крыму, рассказывает Полозов. Кроме того, российские власти прибегают к так называемой гибридной мобилизации, фактически они рекрутируют из депрессивных регионов РФ людей, обещая им достаточно крупные выплаты.

Ранее в своем докладе Институт изучения войны предположил, что в Кремле целенаправленно уничтожают опозорившуюся на весь мир своими мародерствами и убийствами бригаду - чем меньше живых свидетелей, тем меньше тех, кто будет давать показания по военным преступлениям.

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