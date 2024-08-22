В частности, враг оккупировал Заветное.

Завершился 910-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Ожесточенные бои продолжаются на нескольких направлениях, враг не оставляет попыток захватить как можно больше украинской территории.

Как сообщает проект DeepState, российские войска захватили сразу три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет, в частности, о селе Заветное.

"Враг захватил Камышевку, Заветное и Новожеланное и продвинулся возле Николаевки", – говорится в сообщении.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

Между тем в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала суток, 21 августа, по состоянию на 22:00 на передовой было зафиксировано 110 боевых столкновений. На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Липцы и Волчанска.

На Купянском направлении произошло 16 боевых столкновений у Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки. Часть из них по состоянию на 22:00 еще продолжались.

На Лиманском направлении в течение дня враг 17 раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Торского, Новосергиевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки. На Северском направлении отбит один вражеский штурм в районе Спорного.

В то же время на Краматорском направлении шли шесть боев вблизи Григорьевки, Часового Яра и Предтечино. А на Торецком направлении россияне пять раз атаковали украинские войска возле Торецка и Северного. Успеха не имели.

Самым горячим остается Покровское направление. Там зафиксировано 46 боев. Они шли неподалеку Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего. Силы обороны отбили 44 атаки, две по состоянию на 22:00 еще продолжались.

"По предварительной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 238 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожена боевая бронированная машина, ПТРК и автомобиль. Кроме этого, поврежден танк, пять артиллерийских систем и боевая бронированная машина", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Между тем на Кураховском направлении враг 13 раз атаковал украинские позиции, пытался продвинуться вблизи Георгиевки, Константиновки и Победы – получил достойный отпор.

На Времевском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных действий оккупантов не отмечено. Однако противник наносит авиационные удары и постоянно бьет по украинским городам и селам, а также по позициям украинских подразделений.

Война в Украине: это стоит знать

Издание The Telegraph прогнозирует, что Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление в 2025 году. Несмотря на продвижение РФ на Донбассе, еще есть шансы изменить ситуацию.

Тем временем продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области РФ. Военные продолжают выполнять поставленные задачи и пополнили обменный фонд российскими пленными.

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