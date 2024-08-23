ВСУ взорвали мосты через Сейм и не позволили россиянам наладить временные переправы.

Украинские вооруженные силы в Курской области взорвали все три моста через реку Сейм, изолировав в результате около 300 миль территории и отрезав находящиеся там российские подразделения от основных сил.

Как пишет Forbes, с 16 по 21 августа ВСУ уничтожили три моста - в Глушково, Званном и Карыже. Россияне попытались наладить временные понтонные переправы, однако ВСУ не дали им этого сделать - украинские беспилотники перехватили некоторые из мостов, когда они еще находились в пути, а ракеты M30/31 обстреляли один из понтонов "сотнями гранат-бомб", пишет Forbes.

В результате за шесть дней речной кампании огромный участок Курской области - и все российские войска, находящиеся там, - фактически отрезан от сухопутных поставок и подкреплений.

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"То, что украинцы так решительно настроены изолировать Курскую область слева от Сейма, является сильным сигналом к тому, что их следующим шагом может стать наземная атака через Сейм в тот регион, который они только что изолировали", - пишет Forbes.

По данным украинского Центра оборонных стратегий, ВСУ стремятся "опередить противника в оперативном развертывании сил на этом направлении", и ключевым моментом является уничтожение мостов. Россияне больше не могут легко добраться в эту часть Курской области, в отличие от украинцев, которые могут попасть в этот район, пересекая границу.

И россияне также не могут пополнить запасы и укрепить свои войска между Сеймом и границей с помощью поставок по воздуху - украинцы сделали небо над Курской областью крайне "неблагоприятным" для российских вертолетов, сбив несколько из них с момента начала вторжения 6 августа.

Курская операция - новости

Ранее были разрушены все три моста через реку Сейм, соединявшие контролируемую Россией территорию с маршрутами снабжения, в ловушке оказались до 3000 военных РФ. При этом украинские войска официально признали использование западных ракетных систем HIMARS для уничтожения мостов, понтонов и инженерного оборудования войск РФ.

20 августа аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке писал, что "удавка" для россиян сжимается - украинским войскам осталось еще 2,6 километра до реки Сейм для создания "котла" .

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