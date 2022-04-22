На Банковой констатировали полный отрыв оккупантов от реальности.

У российских оккупантов были грандиозные планы на столицу Украины, которую они планировали захватить в первый же день полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной.

По словам Арестовича, россияне надеялись на "легкий успех" и "вынос нас в одну калитку" за три дня.

"Они звонили нашим рестораторам и заказывали места в кафе в Киеве... Даже публичные звонки были, "мы придем всей бригадой, ульяновской..." Где эта ульяновская бригада сейчас?", - говорит он.

По словам Арестовича, о намерениях оккупантов стало известно из документов, найденных у убитых командиров армии РФ в Гостомеле.

"Один из этих планов гласил, что он через 12 часов после начала "операции" выставляет патрули возле Верховной Рады, Кабмина, Нацбанка и Офиса президента. Они считали, что они будут взяты за 12 часов. Вторая волна должна была быть на Печерске. Они должны были садиться на площади Славы и музее ВОВ, где могут садиться вертолеты. Просто, когда Гостомель сразу не пал, они начали резервы туда перебрасывать, чтобы Гостомель захватить и потом аэродром Васильков", - рассказал представитель ОП.

"Фишка в чем - они так всерьез считали, реально планировали. Это показывает глубину их отрыва от реальности", - добавил он.

Ранее лава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что основным условием безопасного возвращения в Киев является окончание войны.

По данным столичного мэра Виталия Кличко, в город уже вернулись две трети его постоянных жителей.