Оккупанты не прекращают попыток захватить Волчанск.

Военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады имени атамана Костя Гордиенко с позывным "Историк" в эфире телемарафона рассказал о ситуации в районе Волчанска Харьковской области.

"Российские оккупационные войска продолжают вести наступательные действия с целью достижения тактического успеха. Прежде всего это попытки прорыва линии обороны в городе Волчанск и его окрестностях, продолжается массовое применение ствольной и реактивной артиллерии, авиации, разведывательных и ударных дронов. Слаженная работа Сил обороны Украины, несмотря на активность оккупационных войск, дает возможность удерживать оборону и ломать планы вражеского военного командования", - сказал "Историк".

Он также добавил, что погодные условия пока снижают активность пехотных штурмов врага. Однако говорить о каком-то существенном изменении тактики врага нельзя. По его словам, украинские военнослужащие находятся в крайне сложных условиях. Однако продолжают успешные оборонительные действия в городе Волчанск.

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"Конечно, что погодная аномалия, которая продолжается на территории Украины - она усложняет ведение оборонительной операции. Однако наши военные успешно справляются с поставленными задачами, несмотря на катастрофическую жару", - добавил "Историк".

По словам военного, оккупанты пытаются проводить штурмовые действия в городе, применяя тактику малых пехотных групп. В частности, для этого они подтягивают резервы с других направлений.

"Пытаются закрепиться в городской застройке. Учитывая активность врага, а также донесения нашей разведки, мы чувствуем, что враг задействовал резервы - подразделения, которые ранее выполняли задачи по оккупации нашей земли на других оперативных направлениях. Сегодня планы оккупантов по захвату Волчанска вражеское войско пытается реализовать достаточно активно, несмотря на большие потери", - отметил военный.

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Силы обороны продолжают наносить ощутимые потери врагу. В частности, за прошедшие сутки российская армия потеряла еще 980 оккупантов. Также, были уничтожены десятки единиц вражеской техники.

Зато российские оккупанты ударили по жилой застройке центральной части города Чугуев. В результате удара есть раненые, среди которых в том числе и ребенок. Все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями.

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