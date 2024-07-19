Все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями.

Оккупанты около 4 часов утра дважды ударили по жилой застройке центральной части города Чугуев.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он уточнил, что есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры.

"На эту минуту 7 раненых, среди которых мальчик 14 лет. Все - в среднем и легком состояниях. Состояние мальчика - стабильное", - сообщил глава ОГА.

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Все 7 пострадавших - госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет.

Синегубов детализировал, что первое попадание было рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Повреждены окна 9-тиэтажного и 5-тиэтажного домов, крыша и окна 2-хэтажного жилого дома, два магазина.

В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.

"Спасатели, медики, правоохранительные органы - все экстренные службы работают над ликвидацией последствий российского террора. Ликвидация последствий продолжается", - сказал Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

16 июля стало известно, что к удару по "Эпицентру" в Харькове причастен российский генерал родом из Чугуева. Как сообщил глава областной прокуратуры Александр Фильчаков, российский генерал, который отдавал приказы бить по "Эпицентру" и Оскольской и Печенежской плотинах, родился в Чугуеве Харьковской области.

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