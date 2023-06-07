Враг создал для себя большую проблему, отметил бывший разведчик.

Российские захватчики не планировали полностью разрушать Каховскую гидроэлектростанцию.

Намерения россиян провалились - разрушена вся дамба, рассказал бывший сотрудник внешней разведки Комитета государственной безопасности СССР Александр Зеленко в эфире канала "FreeДом".

"...они (оккупанты - Ред.) намеревались сделать небольшой направленный взрыв для того, чтобы частично расширить водное препятствие для Вооруженных сил Украины. Упала вся дамба, смыло их", - отметил эксперт.

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Экс-разведчик отметил, что захватчики не усложнили контрнаступление Украины, а создали для себя большую проблему.

"Для наступления - это (последствия подрыва дамбы - Ред.) не проблема, а для обороны - проблема большая...", - отметил Зеленко.

Подрыв Каховской ГЭС - сегодня это стоит знать

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что россияне 6 июня в 2:50 подорвали Каховскую ГЭС, предположительно, взрывчаткой, которую заложили еще осенью 2022 года. Каховская дамба полностью разрушена. Данилов добавил, что противники специально накапливали воду, подняли ее уровень до максимального, чтобы после подрыва был нанесен максимальный ущерб.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что, взорвав ГЭС, враг хотел усложнить действия наших воинов. Позже командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что подрыв дамбы не навредит наступлению украинских воинов.

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