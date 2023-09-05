ВСУ ударили по живой силе и технике врага. Среди потерь оккупантов - "Град" и пушки.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидировано 67 оккупантов.

Уничтожены две реактивных системы залпового огня "Град" и столько же пушек, миномет, три лодки ДРГ и десять единиц авто-бронетехники.

Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить наблюдательный пункт врага.

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"Оперативная обстановка в нашей зоне ответственности остается стабильно напряженной. Признаков формирования противником наступательных группировок не обнаружено. Продолжаются маневры силами и средствами и контрбатарейная борьба", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что корабельная группировка врага развернута в количестве 11 единиц: десять кораблей - в Черном море и один - в Азовском. Сейчас российские ракетоносители в этих морях заведены в пункты базирования.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, 4 сентября авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два - по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов. В частности, силы ракетных войск и артиллерии поразили 11 вражеских артиллерийских средств на огневых позициях и четыре пункта управления захватчиков.

Со своей стороны, армия РФ нанесла 6 ракетных и 76 авиационных ударов, осуществила 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских защитников и населенных пунктах. В результате террористических атак Кремля, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома, другая гражданская инфраструктура.

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