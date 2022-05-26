В Черном море остается корабельная группировка противника – шесть десантных и два ракетных корабля.

Из-за непогоды повысилась угроза выброса мин на побережье Черного моря.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"Ухудшение погоды делает невозможной высадку морского десанта и повышает угрозу выброса на побережье морских мин", - сказано в сообщении.

В то же время отмечается, что в Черном море остается корабельная группировка противника – шесть десантных и два ракетных корабля. Угроза ракетных ударов по Украине, в том числе с моря, остается актуальной.

Кроме того, по данным командования, враг продолжает информационную войну и "забрасывает" фейки о якобы обустройстве в Одесской области огневых позиций ВСУ на территории социальных объектов: в школах и больницах.

"Общеизвестная практика рашистов на примере того же Мариуполя – оправдать себя заранее, когда поражают именно такие социально важные и совершенно не военные объекты", - акцентируют в командовании.

Военные призывают население быть внимательным и бдительным к изменениям обстановки, не поддаваться панике и провокациям, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и собственной безопасностью – побережье и прибрежные воды взрывоопасны, а также не помогать врагу, разглашая мероприятия, проводимые силами обороны Украины.

Ситуация в Черном море:

По состоянию на 22 мая 2022 года в акватории Черного моря продолжали находиться русские корабли со смертоносными снарядами.

Воды вокруг острова Змеиного оккупанты называют своими.

"В Черном море продолжается маневрирование больших десантных кораблей и носителей крылатых ракет в готовности к применению более полутора десятка убийственных снарядов. Бряцая оружием, они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства. Обнаглевшие оккупанты по открытым каналам связи и морской безопасности называют воды вокруг Змеиного своим территориальным морем, предупреждая иностранные суда об опасности приближения", - говорится в сообщении ОК "Пивдень".

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