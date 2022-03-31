Речь идет о женщинах, детях, стариках и людях с инвалидностью.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляет, что еще около 100 тыс. жителей Мариуполя нуждаются в немедленной эвакуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Верещук сказала во время онлайн-брифинга в медиацентре "Украина".

"Нам удалось вывезти и помочь спастись 75 тысячам людей. Вы понимаете, что это приблизительные цифры, но мы говорим где-то так. Теперь в отношении тех, кто остался и нуждается в немедленной эвакуации, - это около 100 тыс. человек", - заявила Верещук и добавила, что речь идет о женщинах, детях, стариках и людях с инвалидностью.

"И когда мы говорим о том, сколько Россия насильственно депортировала людей, украинских граждан, детей-сирот, жителей гериатрических пансионатов, то речь идет о примерно о 45 тыс. людей", - сказала она.

Напомним, что сегодня в Мариуполь отправили 45 автобусов для эвакуации граждан.

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