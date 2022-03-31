Ее держат в донецкой больнице имени Калинина.

Правоохранители начали расследование по факту похищения российскими оккупантами 12-летней девочки из Мариуполя.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, с начала войны ребенок находился в Мариуполе с отцом. 17 марта из-за попадания боевого снаряда в их дом мужчина погиб.

"Девочку пытались эвакуировать из города вместе с другими местными жителями. При попытке покинуть Мариуполь она получила ранения в результате взрыва мины. После этого ребенка похитили представители вооруженных сил РФ и вывезли на подконтрольную им территорию оккупированного Донбасса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что об исчезновении девочки сообщил ее родной дедушка, который вынужденно проживает в Черновцах.

В связи с этим Черновицкой областной прокуратурой начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Черновицкой области.

По данным ТСН, похищенный ребенок - дочь чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского. Мать 12-летней Киры умерла, когда она была еще младенцем.

Сейчас девочка находится в донецкой больнице имени Калинина. Дедушка ребенка смог с ней связаться по Skype. Она говорит, что очень скучает и хочет к нему. Мужчина опасается, что Киру могут перевезти в другое место, или отправить в детский дом.

Напомним, что бывший капитан национальной сборной Украины по водному поло Евгений Обединский погиб в Мариуполе 17 марта у него осталось трое детей.

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