Вероятно, украинские воины контролируемо отошли из здания вблизи этой трассы.

Оккупанты продолжают попытки оккупировать Бахмут Донецкой области. Аналитики Института изучения войны заявили, что у захватчиков есть некоторые успехи.

Как говорится в новом отчете ISW, россияне усиливают давление на трассу Т0504 Константиновка - Часов Яр - Бахмут. Геолокационные кадры, опубликованные 27 апреля, показывают, что российские войска продвинулись до Бахмутского индустриального колледжа на T0504 на юго-западе города.

Другие кадры с геолокацией свидетельствуют о том, что украинские силы осуществляют контролируемый отход из одного здания вдоль T0504. вероятно, оккупанты продвигались в этом районе. Вместе с тем, 27 апреля Генштаб Украины впервые сообщил, что украинские войска отбили российскую наземную атаку в направлении Часового Яра, что в 9 км на запад от Бахмута.

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Тем временем в Бахмуте продолжаются тяжелые бои. Россияне продолжили наземные атаки в городе и на его окраинах. Украинские силы отбили российские наземные атаки в направлении Богдановки, что в 5 км северо-западнее Бахмута.

В то же время российские "военкоры" утверждали, что силы "группы Вагнера" прорвали украинскую оборону в центре Бахмута и продолжали атаковать украинские позиции на севере, юге и западе города.

Бои за Бахмут - что происходит в городе сейчас

Украинские воины сражаются за Бахмут с лета прошлого года. На захват города Россия бросила значительные силы, оккупанты называют его "вторым Сталинградом".

По данным американского института изучения войны, в последние дни российским захватчикам не удалось добиться каких-либо успехов в районе Бахмута.

В одном из недавних интервью президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может не отказаться от Бахмута, поскольку захват города поможет российским войскам расширить фронт.

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