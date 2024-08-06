Речь идет о приграничных поселках, где базируются российские войска, занятые терором украинских сел по другую сторону границы.

Украинские силы, вероятно, пытаются снять угрозу для Сумской области, у границы с которой постоянно находятся российские войска. Об этом в эфире Radio NV заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что в приграничных с Украиной населенных пунктах Курской области располагаются российские войска, которые занимаются обстрелами и диверсиями в украинских поселках по другую сторону границы.

"Они это делают довольно часто. И, конечно, это так же донимает и местных жителей, и не только. Соответственно, надо врага в этом ограничивать и лишать [его такой возможности]", – отмечает Мусиенко.

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По его мнению, украинские силы активизировались в этом районе, "чтобы снять риски" и "нанести превентивные удары", избежав таким образом необходимости бороться с врагом на украинской территории.

"Глобально эти действия могут быть направлены на то, чтобы Россия оттянула часть своих сил с других направлений. Надо понимать, что мы, с одной стороны, снимаем любые угрозы для Сумщины, потому что они сохранялись все это время, начиная с мая. С другой стороны, украинские силы, думаю, будут стремиться оттянуть внимание врага от других направлений, отвлечь их", – говорит Мусиенко.

Он также отметил, что не только Россия может создавать санитарные зоны возле своих границ.

В РФ пожаловались на атаку ВСУ в Курской области

Как писал УНИАН, во вторник, 6 августа, в России заявили о попытках прорыва границы Вооруженными силами Украины в Курской области. В частности местный губернатор утверждает, что украинские силы атакуют на територии Суджанского и Кореневского районов.

В российских Telegram-каналах сообщают о многочисленных разрушениях в поселке Суджа. Утверждается, что ВСУ удалось даже прорваться на нескольких единицах бронетехники. Там добавляют, что украинская армия продолжает концентрировать войска на Сумском направлении. Отмечается, что техника находится в близлежащих лесных массивах.

Легион "Свобода России" пишет о боях в районе не только поселка Суджа, но и возле Куриловки Курской области.

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