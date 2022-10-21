На днях стало известно, что Иран собирается передать России баллистические ракеты класса "земля-земля" для войны против Украины.

В ответ на передачу России иранских баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar США могли бы поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, дальность полета которых уже увеличена до 500 километров.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, факт передачи Ираном таких ракет России может считаться прецедентом, на который стоило бы отреагировать должным образом.

Видео дня

"Я двумя руками "за" (передачу ракет ATACMS ВСУ – УНИАН). Действительно, это было бы или сдерживающим фактором, или получением паритетного оружия, которое будет на вооружении ВСУ. То есть мы сможем достойно ответить. Вплоть до того, чтобы поражать стартовые позиции пусковых установок иранских ракет", – заявил Жданов.

"Главная проблема здесь не мы с вами, а США. Главная проблема, чтобы они согласились…", – добавил он.

Иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar

Ранее сообщалось, что Иран собирается передать России баллистические ракеты класса "земля-земля" для войны против Украины.

Отмечалось, что первая партия ракет Fateh-110 и Zolfaghar уже готовится на заводах.

По данным Reuters, соглашение между Ираном и Россией заключили 6 октября во время визита первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера в Москву.

Известно, что эти баллистические ракеты малой дальности могут поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров.