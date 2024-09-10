По словам Ксавье Тительмана, даже если бойцы - бразильцы, американцы или азиаты - они говорят на французском.

В Интернациональном легионе, который воюет против российских оккупантов на стороне Украины, много французов, которые даже создали своеобразную зашифрованную радиосвязь - вместо того, чтобы говорить на русском или английском, они говорят на французском, чтобы россияне не могли их понять.Об этом "Укринформу" рассказал французский военный эксперт, консультант по вопросам воздушной обороны и аэронавтики Ксавье Тительман, который посещает различные части фронта.

"В Интернациональном легионе есть много бывших членов Французского иностранного легиона, и даже если они не являются французами по национальности - будь то бразильцы, американцы, азиаты, например японцы, - в конце концов они говорят на французском", - отметил он.

Как пояснил Тительман, россияне вряд ли будут иметь переводчика в реальном времени, чтобы понять, о чем идет речь.

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Он также рассказал, что бойцы батальона обращаются к нему, потому что знают, что через Тигельмана могут получить помощь в виде специальной экипировки. Например, один из бойцов, бразилец, который воюет как доброволец в украинской армии, во время спецоперации потерял свой бинокль ночного видения.

"Мы провели сбор, и недавно я отвез ему новый. Они знают, что могут рассчитывать на нас и на нашу общину, когда у них возникнет проблема", - акцентировал французский эксперт.

Он добавил, что у украинцев и французов одно общее дело, поэтому и уделяется столько внимания для помощи бойцам.

"Мы хорошо знаем, что это общий враг. Кроме этого сбора, для "французов", мы имеем сбор в пользу гражданского населения - это гуманитарные акции. Например, мы доставили генератор, чтобы обеспечить электроэнергией больницу в Харькове. Есть деньги, которые я зарабатываю через свой YouTube-канал. Все деньги за видео, которые рассказывают об Украине, я отдаю Украине", - сказал Тительман.

По его словам, в прошлом году таким образом было собрано 52 000 евро, а, например, этой осенью, он с единомышленниками собирается купить стабилизатор напряжения для медицинского оборудования.

"На самом деле мы очень счастливы, потому что в целом мы смогли "инвестировать" сотни тысяч евро в страну - на электроэнергию, на здравоохранение, на защиту бойцов, на наступательное оборудование", - акцентирует француз.

Истребители Mirage для Украины

Напомним, по мнению Ксавье Тительмана, французские истребители Mirage могут прилететь в Украину в следующем году. По его словам, это может произойти в первом квартале 2025 года. Он убежден, что в любом случае, эти самолеты будут развернуты в Украине.

Эксперт рассказывал, что Mirage 2000 потенциально может иметь ракеты, которые летят не так далеко, как с F-16, но эти два самолета могут время от времени выполнять одну и ту же миссию.

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