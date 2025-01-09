Президент заявил, что между Украиной и Великобританией уже есть серьезные решения, о которых станет известно позже.

Великобритания положительно воспринимает начатую Францией инициативу направления международного контингента в Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии по итогам 25-го заседания в формате "Рамштайн".

"Эта инициатива была основана Макроном. Британцы смотрят положительно. Но я буду в деталях говорить с премьер-министром (Стармером, - ред.) об этом на нашей встрече. Она состоится. У него будет визит в Украину", - сказал президент.

По его мнению, НАТО - главная гарантия безопасности для Украины, но на пути к Альянсу необходимо иметь и другие международные договоренности.

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"Эта инициатива может стать частью гарантий безопасности для Украины. Безусловно одним контингентом некоторых стран не обойдется - этого, я считаю, недостаточно. Но то что это может быть серьезной составляющей будущих гарантий безопасности - да", - заявил Зеленский.

Он добавил, что между Украиной и Великобританией уже есть серьезные решения, о которых станет известно позже.

Разговоры об иностранных войсках в Украине - последние новости

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что Европа может отправить войска в Украину после мирного соглашения избранного президента США Дональда Трампа. По его словам, лучшим вариантом безопасности для Украины является членство в НАТО, о котором просит президент Владимир Зеленский.

По его мнению, если США выступят против участия Киева в военном альянсе, Европа должна будет принять меры, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию со стороны России, развернув свои войска после завершения боевых действий.

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