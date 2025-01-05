В целом лишь 60 граждан Чехии получили разрешение воевать в Украине.

В прошлом году к президенту Чехии Петру Павелу обратилось 109 граждан, которые хотели получить разрешение на участие в войне против РФ на стороне Украины. Однако из-за отрицательного заключения министерств обороны, внутренних или иностранных дел две трети запросов не получили разрешения. Об этом сообщает iRozhlas, ссылаясь на пресс-секретаря чешского президента Филиппа Платоша.

Таким образом разрешение пойти на войну против России в 2024 году получило лишь 40 чехов, тогда как 74 заявления получили отказ. Известно, что среди желающих воевать на стороне Украины были три женщины, а также те, кто подавал заявления повторно.

По словам представителя Павела, сначала заявления поступают в министерство обороны страны, которое может не рекомендовать президенту предоставлять разрешение на службу на стороне Украины бывшим военным, которые остаются в резерве, или же тем, кто ранее проходил основную военную службу.

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В то же время исключениями могут быть лица с двойным гражданством или те, кто желает служить в одной из армий НАТО.

После чего Минобороны Чехии проводит консультации с МИД и МВД, а уже потом подает отобранные кандидатуры на утверждение президенту.

"Как правило, мы оцениваем заявления с точки зрения уголовного права, например, являются ли они лицами, которые привлекались к уголовной ответственности, были осуждены и тому подобное. Или с точки зрения служебной деятельности, то есть являются ли они сотрудниками силовых структур. В таких случаях мы не рекомендуем давать согласие", - отмечал представитель министерства внутренних дел Ондржей Кратошка.

В общем за время своего президентства Петер Павел получил 181 заявление своих граждан о разрешении воевать на стороне Украины против РФ. Однако он удовлетворил только 60 заявлений, которые получили одобрительные выводы от этих трех министерств.

Участие добровольцев в войне против РФ

Как писал УНИАН, следующий набор в Украинский легион в Польше будет намного больше. По словам посла Украины в Польше, это произойдет из-за расширения информационной кампании и борьбы с фейками против легиона.

В то же время ветеран АТО Евгений Дикий рассказал об иностранных добровольцах на фронте. Он отметил, что в начале полномасштабной войны в Украину въехало примерно 4,5 тыс. иностранных добровольцев, из которых значительная часть уже вернулась домой.

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