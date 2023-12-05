Он отметил, что Украина уже достигла значительных результатов на Черном море, фактически вытеснив россиян в восточную его часть.

Военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Константин Рыженко проанализировал, как сейчас выглядит ситуация в сфере безопасности для российских оккупантов во временно оккупированном Крыма и на Черном море. Он отметил, что боевой потенциал оккупантов на полуострове уменьшается, хотя все еще присутствует.

"Есть и самолеты, и системы ПВО, и береговые ракетные комплексы, и корабли. Но, они постоянно находятся под влиянием этих атак беспилотников, крылатых ракет. Часть из них они (российские оккупанты – УНИАН), возможно, как-то нейтрализуют, но часть эти объекты уничтожает. Например, сегодня была информация, что по Феодосии были удары, и там была поражена база горючего. Так это также важная часть логистики флота оккупантов, потому что там достаточно большая база. Сейчас этот боевой потенциал постепенно подкашивается, но в принципе, еще много чего там надо сделать", – акцентировал Рыженко в эфире телемарафона.

Военный эксперт отметил: если Украина получит оружие большей дальности, то это позволит значительно уменьшить еще и авиационный потенциал врага.

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"Я думаю, с получением оружия большего радиуса действия, такого как ATACMS, можно будет говорить о значительном таком поражении таких объектов, в первую очередь, как аэродромы. Потому что там находится авиация, которая нам несет беду как на море, так и над территориями временно оккупированными, где ведутся боевые действия. Противник уже находится в очень серьезной опасности, он подтягивает средства ПВО дополнительные со всей своей территории, кстати. Если в прошлом году подтягивали с Дальнего Востока, то сейчас снимают системы ПВО из Калининграда и отправляют в Крым. Я думаю, если мы будем продолжать такую стратегию, то мы нейтрализуем эту угрозу", – пояснил Рыженко.

Применяя инновационную тактику комбинации ударов морскими дронами, воздушными беспилотниками и крылатыми ракетами, Украине удалось уменьшить потенциал российских оккупантов на Черном море, фактически вытеснив россиян в восточную часть моря, добавил он.

"И это довольно серьезный контраст с тем, что было в начале войны. Когда российские корабли фактически подходили в притул к нашему побережью у Одессы и фактически расстреливали город, Одесскую область и другие части побережья. Сейчас такого нет. Противник был вынужден свои корабли убрать и сейчас они преимущественно находятся за полуостровом Крым, в Новороссийске", – подчеркнул эксперт.

Рыженко отметил, что сектор безопасности и обороны Украины, ВМС, Воздушные силы, СБУ, ГУР, используя комбинированную стратегию воздушно-морских стай, которые состоят из дронов и крылатых ракет, постепенно уменьшают потенциал врага в Крыму и выбивают его из Черного моря.

"Это приводит к тому, что он, во-первых, теряет свои боевые единицы. Во-вторых, вкладывает дополнительный ресурс в их охрану. И в-третьих, вынужден сейчас делать передислокацию своих сил – часть самых новых сил выводить из Севастополя в Новороссийск", – акцентировал Рыженко.

Резюмируя, он напомнил о наиболее известных событиях, которые произошли за последние полгода, благодаря применению Украиной инновационной комбинированной тактики ударов, и какие потери при этом были нанесены боевому потенциалу российских оккупантов.

"13 июля был атакован Керченский мост, это было первое применение дронов "Морской малыш", в результате – этот мост был поврежден и заблокирован на несколько месяцев. 4 августа большой десантный корабль "Оленегорский горняк" был атакован морским дроном на рейде Новороссийска, в 5 км от порта. Он получил очень большую пробоину, был выведен из строя и к этому времени он находится на ремонте в Севастополе. 13 сентября Воздушные силы ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow корабли, которые находились в доке Севастопольского морского завода, и поразили их. Это десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону", корабли серьезно повреждены. 22 сентября был нанесен удар ракетами Storm Shadow, и были уничтожены два из трех зданий штаба ЧФ РФ в Севастополе. Были очень серьезные повреждения и потери личного состава", – сказал Рыженко.

Он также добавил, что 5 ноября был фактически уничтожен новейший российский корвет "Аскольд".

"Корабль, который строился шесть лет в Керчи и должен был войти в состав российского морского флота, нести восемь ракет "Калибр" и обстреливать ими Украину. Но сейчас он как минимум год проведет на очень серьезном ремонте и дальнейшая его судьба на перспективу не понятна. 10 ноября морские дроны уничтожили два десантных катера ЧФ РФ в районе мыса Тарханкут, и они пошли ко дну вместе с бронетехникой", – отметил военный эксперт.

Удары по Крыму

5 декабря беспилотники СБУ поразили важные военные объекты россиян во временно оккупированном Крыму. В результате под "раздачу" дронов попали вражеские радиолокационные системы "Небо-М" и П-18 "Терек", система "Байкал-1М" и стоянка вертолетов. О том, что утренний "хлопок" на полуострове является результатом спецоперации украинской Службы безопасности, УНИАН сообщил информированный источник. Сейчас в СБУ не комментируют эту информацию.

Кроме того, утром 5 декабря украинские беспилотники отработали по важному инфраструктурному объекту во временно оккупированном Крыму, который обеспечивает топливом российские войска. Дроны поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии. Об этом УНИАН стало известно от информированных источников. Отмечается, что это была совместная операция ГУР Минобороны Украины и Службы безопасности Украины.

Украина смогла достичь значительных весомых успехов на Черном море, частично превратив его в запретную зону для российских военных кораблей. Об этом писали ведущие западные СМИ, анализируя удары по российским объектам в оккупированном Крыму. Отмечалось, что Россия потеряла ряд кораблей и не может использовать остальные. Если в начале вторжения в Украину российский флот стоял возле Одессы, сегодня он "бежал" на Кубань.

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