Игорь Волобуев призвал неравнодушных россиян присоединяться.

В российский легион Вооруженных сил Украины вступил экс-топ-чиновник Газпромбанка Игорь Волобуев - коммерческого банка газовой промышленности, одного из крупнейших универсальных банков России.

Об этом в субботу, 11 июня, сообщается в Telegram-канале легиона "Свобода России".

"Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев вступил в легион "Свобода России". Наше дело правое! Путин будет уничтожен! Победа будет за нами", - говорится в сообщении.

Кроме того, опубликовано видео с Волобуевым на стрельбах.

"Мечты сбываются. Я теперь служу в легионе "Свобода России". Парни из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной демократической страной, присоединяйтесь", - говорит Игорь Волобуев в ролике.

Как сообщал УНИАН в апреле, Волобуев, уроженец Ахтырки Сумской области, выехал из РФ и вернулся в Украину, чтобы, по его словам, присоединиться к подразделениям теробороны.

"По национальности я украинец… Я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит - это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы", - объяснял он.

По словам Волобуева, он хотел вернуться еще с 2004 году, но не смог "по семейным обстоятельствам".

Что такое легион "Свобода России"

Легион "Свобода России" - это российский легион ВСУ, созданный в марте 2022 года для защиты Украины от полномасштабного российского вторжения. В него входят бывшие военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также другие россияне и даже белорусы.

Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо государственного бело-сине-красного флага Российской Федерации.

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