По словам президента, нет другой альтернативы, чем защититься и победить.

Президент Владимир Зеленский отмечает, чтов Донецкой области идут ожесточенные бои.

Об этом он сказал в вечернем обращении к украинцам. По словам президента, есть много сообщений о том, что оккупанты хотят сделать в феврале "что-то символическое" (речь идет о годовщине полномасштабного вторжения – 24 февраля - УНИАН). "Отыграться за их прошлогодние поражения. Мы видим это увеличенное давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле. Очень тяжело на Донетчине - ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо постоянно усиливать защиту на фронте, укрепить международные позиции, увеличивать давление на Россию и давать людям новые возможности пройти это трудное время.

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"У нас нет другой альтернативы, чем защититься и победить", - подчеркнул президент.

Вероятность нового наступления на Украину

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Россия может посвятить новое наступление годовщине полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля. По данным ГУР, президент России Владимир Путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей.

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