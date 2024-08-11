В результате удара в целом погибли 14 человек, в том числе дети - 9, 11 и 16 лет.

Полицейские идентифицировали всех погибших, которых 9 августа убила российская ракета в Константиновке Донецкой области. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Криминалисты полиции завершили процесс идентификации и опознания 8 тел погибших. В результате удара в целом погибли 14 человек, среди них трое детей - 9, 11 и 16 лет. Личности людей установили с помощью ДНК-анализа", - информируют в ведомстве.

Также отмечается, что ранения различной степени тяжести получили 44 человека.

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Удар по Константиновке

Как сообщал УНИАН, 9 августа около 11.00 утра оккупанты ударили ракетой "Х-38" по торговому центру Константиновки. Было прямое попадание в магазин "Экомаркет", из-за чего возник пожар.

В тот же день стало известно о 12 погибших и 44 раненых жителях города. По информации руководителя полиции Донецкой области Руслана Осипенко, из 44 человек, которые получили ранения, треть - в тяжелом состоянии.

Он отметил, что 8 тел нуждаются в идентификации.

Впоследствии сообщили, что обнаружено 14 тел погибших. По состоянию на вчера из 8 тел было идентифицировано 5: трех женщин и двух детей - это девочки 9 и 11 лет.

"Удар по супермаркету в Константиновке - очередной террор россиян. Война с гражданскими - это все, что они умеют. Россия должна почувствовать сполна расплату за все, что она делает", - написал в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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