После войны его хотят передать в музей.

Украинские нацгвардейцы рассказали историю военной машины, которая помогла спасти сотни жизней. Ее прозвали Франкенштейном .

На сайте Национальной гвардии Украины сообщается, что Франки, как его ласково называют, стал легендой 5-й Слобожанской бригады. В мае прошлого года волонтеры передали почти новую "Мазду 2500" батальону, который защищал Балаклею.

"На заводе, на территории которого был расположен штаб батальона, особых укрытий для машин не было, поэтому Франкенштейн сразу почувствовал на себе последствия обстрелов "Градами", ствольной артиллерией и танками. А пулевые отверстия, полученные во время выездов на позиции, гвардейцы бросили считать еще в Балаклее - их множество, а внешне Франки напоминает дуршлаг на колесах", - говорится в сообщении.

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Машина пережила дистанционное минирование, ее заваливало обломками бетонных плит и кирпичом, однако она продолжала работать. "Именно под Балаклеей эта машина получила свой фирменный "тюнинг", достойный очередной серии "Безумного Макса". И позывной появился там, потому что просто не было смысла ремонтировать кузов, потому что в следующем выезде вновь появлялись очередные осколочные и шаровые поражения, а все ремонтные мощности ограничивались починкой мелких повреждений двигателя и рамы, которые оказались на удивление прочными у этого чуда японского автопрома," - добавляют они.

Впоследствии Франки доехал до Вербовки, брал с собратьями Изюм, Подлиман, вброд перешел Оскол, а сейчас воюет в Серебрянском лесу. Если считать только вывезенных раненых, то на автомобиле спасли сотни жизней. Кроме того, им осуществляли рейсы с БК и подкреплением на передовые позиции.

"И сотворил Бог Франки, и дал ему надежность, и передал по акту его нам, и сказал - берегите его. И было это хорошо", - шутит заместитель командира батальона по материально-техническому обеспечению с позывным Башня 5.

Нацгвардейцы отмечают, что автомобиль так и не получил серьезных поломок, хотя его "родными" остаются только двигатель и рама. После войны его хотят отдать в музей.

Машины на фронте: последние новости

Ранее стало известно, что мужчина из оккупированного Мелитопольского района собирает в Запорожье багги для фронта.

Его машины помогают эвакуировать украинских военных, на одну уходит около 200-240 тысяч гривен.

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