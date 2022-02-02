Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Служба безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных сил задержала вблизи поселка Катериновка Луганской области боевика террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники спецслужбы установили, что житель Попаснянского района после отбывания наказания в 2016 году присоединился к боевикам.

"В террористической группировке им. Платова он получил прозвище "Малек" и занимал должности стрелка, снайпера и гранатометчика. Принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил АТО\ООС. В частности, вел прицельный огонь из гранатометов по бронетехнике сил ООС в районе Новоалександровки и Троицкого Попаснянского района Луганщины", - говорится в сообщении.

За время "службы" злоумышленник награжден нагрудным знаком НВФ "Гвардия" и памятным знаком "Солдат Славы".

"Боевик объяснил свое решение оставить террористическую группировку усталостью от долговременной войны и желанием увидеть жену и детей", - добавили в СБУ.

Читайте такжеОккупанты с беспилотника ударили по КПВВ: украинского бойца спас случай (фото)Сейчас злоумышленника задержали. Следователи органов безопасности сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд для избрания боевику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские военнослужащие задержали на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР". Мужчина в Российской униформе двигался через линию соприкосновения в сторону украинских позиций. Отмечается, что он находился в состоянии сильного наркотического опьянения.

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