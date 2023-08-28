В разведке считают, что цифры свидетельствуют о его эффективности.

За все время полномасштабной войны через государственный проект сдачи в плен "Хочу жить" было оставлено около 24 тысяч заявок от российских захватчиков.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире ISLND TV. По его словам, о высокой эффективности этого проекта свидетельствует и то, что оккупационные власти постоянно пытаются заблокировать его на территории РФ.

"Прекрасно работает. В конце концов, уже почти 24 тысячи заявок подано с момента старта проекта желающих сдаться в плен. Это крутой показатель", - добавил Юсов.

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Хочу жить: как сдаться в украинский плен

В Украине существует государственный проект "Хочу жить", созданный для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. С его помощью военнослужащие могут добровольно сдаться в плен.

Единый центр приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить":

Telegram и WhatsApp +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888.

Для звонков: +380 44 35 08 917, 688 (только с украинских номеров).

Чат-бот t.me/spasisebyabot.

Телеграм-канал https://t.me/hochu_zhyt.

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