Российский оккупант до войны встречался с девушкой из Бердичева.

24 февраля Российская Федерация развязала полномасштабную войну в Украине. За это время украинские военные взяли в плен множество оккупантов. Более того, российские захватчики сами сдаются в плен, чтобы спасти себе жизнь.

В этот раз в плен попал захватчик, который родился в Северной Осетии. До войны он встречался с украинской девушкой из Бердичева. Попав в плен, он попросил украинских солдат дать ему возможность позвонить возлюбленной. Так, в разговоре с девушкой он признался, что хочет прекратить войну и быть с ней.

"Я сделал, как ты просила: сложил оружие и сдался в плен украинским военным. Хочу прекратить войну и быть с тобой!" – говорит оккупант.

Пресс-служба СБУ отмечает, что в данном случае захватчика от смерти спасла любовь.

"В данном случае любовь спасла ему жизнь. Плен – единственный выход для захватчиков. Потому что Украина обязательно победит! Слава Украине", - говорится в заявлении СБУ.

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