Известно, что оккупанты запустили в маяк 3 ракеты.

Жители Херсонщины сообщают, что россияне нанесли ракетный удар по Аджигольскому маяку.

Об этом написал советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань в Facebook.

По его словам, оккупанты запустили в маяк 3 ракеты.

Аджигольский маяк - самое высокое подобное сооружение в Украине, расположенное вблизи села Рыбальче.

"Два попадания в основание, одно — в конструкцию. Парадоксально, что строил его русский инженер Владимир Шухов. Ажурная металлическая структура сделала маяк чрезвычайно эстетичным и привлекательным для туристов — Укрпочта в свое время даже вводила в обращение марку с его изображением. А еще он был максимально устойчивым, однако варварство русских может уничтожить любые достижения человечества", - отметил Хлань.

Справка УНИАН. Аджигольский маяк построен в 1911 году в Днепровском лимане. Причиной построения этого маяка стало то, что устье Днепра является сложным местом для навигации, поэтому это сооружение существенно упростило судоходство в Лимане.

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