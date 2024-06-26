Сейчас около 170 тысяч россиян растянуты по линии фронта, говорит эксперт.

Россия перебрасывает дополнительные силы на Харьковское направление, чтобы формировать новые соединения, которыми можно будет закрыть "дыры" на фронте, ведь у врага значительные потери, заявил аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

"Два украинских спикеры сказали о том, что на Харьковское направление перебрасывается одна мотопехотная бригада из состава 51-й армии. Впервые 51-я армия упоминается без детализации. Численность армии может быть разной, может колебаться от 20 тыс. до 50 тыс., но это теоретические расчеты. Потому что сейчас, на фоне стремления россиян сформировать новые структуры, все эти соединения имеют достаточно ограниченную численность и ограниченность в вооружении", - отметил эксперт.

Згурец также добавил, что нынешние данные свидетельствуют о том, что у россиян около 170 тысяч личного состава, который растянут по линии фронта. Кроме того, они еще имеют резервы в пределах 60-70 тысяч. А создают новые военные соединения из-за колоссальных потерь врага.

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"Вопрос армии, это скорее процесс формирования новых соединений, из которых на самом деле выдергиваются более-менее готовые части для затыкания дыр на фронте или формирования каких-то наступательных возможностей. Если это отдельная полусформированная бригада, из состава вообще еще несформированной 51-й армии, которая брошена на Харьковское направление, то это как раз свидетельствует о том, что потери противника таковы, что он не успевает сформировать задекларированные армии и использует то, что есть на поле боя", - пояснил аналитик.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Как ранее писал УНИАН, недавно заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что Харьковщина - это приоритет для наступления РФ и оккупантов там очень много. Он отметил, что только за последнее время 3 ОШБр ликвидировала более тысячи оккупантов. Это показательный результат для оценки скопления сил РФ.

Кроме того, комбат 3-й ОШБр предупредил об опасности на Харьковщине в ближайшей перспективе, ведь россияне стремятся создать 20-километровую зону в регионе, чтобы сделать невозможным наступление украинских подразделений на Белгородскую и соседние области.

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