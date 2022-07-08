Также подразделения Сил обороны Украины нанесли оккупантам потери и отбросили назад в районе Богородичного на Славянском направлении.

Украинские воины подавили вражеский штурм в направлении Дементьевки на Харьковщине.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает на своей странице в Facebook в оперативной информации по состоянию на утро 8 июля относительно российского вторжения.

Отмечается, что на Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонительных действий. Враг осуществлял обстрелы из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах населенных пунктов Харьков, Никольское, Лебяжье, Уды, Дементьевка, Верхний и Старый Салтов, Петровка, Русские Тишки и Байрак. Нанес авиаудар неподалеку от Петровки.

"Украинские воины решительно подавили попытку вражеского штурма в направлении Дементьевки", - сообщили в Генштабе.

На Славянском направлении враг осуществлял огневой влияние из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чепель, Мазановка, Долина, Красное, Дибривное, Богородичное и Адамовка.

Вблизи Богородичного украинские бойцы нанесли врагу потери во время его очередной попытки наступления и отбросили их назад.

Также в Генштабе сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в составе и деятельности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не наблюдается.

На Северском направлении враг обстрелял из реактивной артиллерии и минометов в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

Как сообщил ранее советник ОП Алексей Арестович, на территории Белгородской области стоит 144 дивизия в полном составе. Это неприятная сила, и "если она придет на Харьков, то будет проблема".

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